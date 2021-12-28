Немецкие биатлонисты Эрик Лессер и Янина Хеттих выиграли первую часть Рождественской гонки 2021 года в немецком Рупольдинге. Турнир проходит без зрителей.

Согласно правилам соревнований, 10 дуэтов сначала бегут масс-старт на 12,5 километров, а затем гонку преследования, по итогам которой и определяются победители. Лессер и Хеттих показали точную стрельбу и оторвались от конкурентов более чем на минуту.

Евгения Буртасова (Павлова) и Матвей Елисеев стали третьими, проиграв первому месту одну минуту и 17,6 секунды. На второй позиции расположились украинские биатлонисты Юлия Джима и Дмитрий Пидручный с аналогичным отставанием, последний круг Елисеев и Пидручный шли вместе.

Вторая гонка стартует в 21:05 по московскому времени. Отставания биатлонистов по времени будут сокращены вдвое.