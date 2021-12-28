Финская лыжница Криста Пармакоски высказалась о результатах стартового спринта на лыжной многодневке «Тур де Ски» и негативно отметила поведение россиянки Юлии Ступак на лыжне.

Слова Пармакоски приводит портал Iltalehti. «Тур де Ски» стартовал сегодня, 28 декабря, в швейцарском Ленцерхайде.

По словам финки, у неё было неплохое состояние в день гонки, а также хорошее настроение и результат был показан примерно на уровне её ожиданий.

«К сожалению, Ступак перестроилась, пошла передо мной на втором круге. Я не могла там идти сильно, пришлось снизить темп», — сказал Пармакоски.

Напомним, обе лыжницы завершили борьбу в коньковом спринте на стадии четвертьфинала, Юлия Ступак заняла третье место в забеге, Криста Пармакоски — стала четвертой.