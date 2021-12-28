Российские биатлонисты Евгения Буртасова (Павлова) и Матвей Елисеев заняли второе место в Рождественской гонке 2021 года в Рупольдинге, Германия.

В финальной гонке победу одержали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер. Они выиграли у ближайших преследователей из России 56,8 секунды.

Третье место заняли чехи Михал Крчмар и Маркета Давыдова. Их проигрыш составил около минуты.

В гонке россияне выступали без тренеров и сервисменов: из-за болезни биатлонистам не смог помочь Сергей Башкиров, и в их команде остался лишь аналитик Дмитрий Шукалович.

В прошлом году Елисеев и Буртасова (Павлова) стали чемпионами Рождественской гонки. Из-за коронавируса она также прошла в Рупольдинге на открытой местности, а не на арене в Гельзенкирхене.