Команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала ролик в поддержку чемпионки мира Анны Щербаковой.

Видел появилось в официальном «Инстаграме» штаба Тутберидзе.

«Анна Щербакова. Старт за стартом. Впереди чемпионат Европы и курс на Пекин. Пусть все получится», — гласит подпись к ролику.

Напомним, на прошлой неделе Анна Щербакова стала бронзовым призёром чемпионата России 2022 в Санкт-Петербурге. Она шла второй после короткой программе, но в произвольной допустила несколько ошибок: упала с четверного флипа и допустила помарку на выезде с каскада тройной лутц — тройной риттбергер.

До этого Щербакова трижды подряд побеждала на чемпионате России.