Российский хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух ответил на предложение Евгения Плющенко устроить двум фигуристкам сборной России дополнительные контрольные прокаты — Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой.

Слова Авербуха цитирует портал РИА Новости. Специалист отметил, что состав сборной России на чемпионат Европы уже был определён ФФККР.

«Если на этом турнире кто-то провалится, возможны изменения — если федерация сочтёт это необходимым. На данный момент никаких дополнительных прокатов делать, конечно, не стоит», — сказал Авербух, добавив, что фигуристкам нужно дать спокойно проводить подготовку к чемпионату Европы.

Напомним, Анна Щербакова стала бронзовым призёром чемпионата России, Елизавета Туктамышева заняла 7-е место (4-е по взрослым).