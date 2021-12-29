На лыжной многодневке «Тур де Ски» сегодня, 29 декабря, состоится женская гонка с раздельным стартом на 10 километров. Спортсменки побегут дистанцию классическим стилем, гонку принимает швейцарский Ленцерхайде.

Начало выступлений девушек назначено на 15:30 по московскому времени.

Под первым номером в гонку убежит российская лыжница Анастасия Рыгалина. Екатерина Смирнова получила 8-й стартовый номер, Татьяна Сорина — 21-й. Яна Кирпиченко будет стартовать 25-й по счету, Юлия Ступак — 28-й. Лилия Васильева получила более поздний стартовый номер — 51-й, Наталья Непряева убежит на трассу 54-й, Христина Мацокина — 62-й.

В первой гонке «Тура де Ски» — коньковом спринте — Наталья Непряева дошла до полуфинала.