Олимпийский чемпион по хоккею 1992 года Сергей Петренко высказал мнение о нападающем молодёжной сборной России Матвее Мичкове.

Слова Петренко цитирует портал РИА Новости.

«Мичков – такой талант, который рождается раз в 100 лет. Он забивной, это самое главное. Да, может, не очень много помогает обороне, но этот человек будто притягивает шайбу к себе», — сказал Петренко, отметив, что у Мичкова хорошо поставлен бросок и присутствует понимание игры.

По мнению Петренко, Мичков может войти в состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине.

«Если Мичков не будет выпадать из командной игры, если найдут ему место в какой-нибудь тройке, и он будет сильнее остальных, то почему бы и нет?», — отметил Петренко, подчеркнув, что Мичков — это игрок на перспективу, а результат на Олимпиаде будет требоваться прямо сейчас.