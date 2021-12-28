Российский биатлонист Матвей Елисеев высказался о своем решении приостановить спортивную карьеру и о своей текущей спортивной форме.

В эфире «Матч ТВ» Елисеев отметил, что в том случае, если не бежишь на том уровне, на который рассчитывал, нет смысла мучить себя. «Надо понять, что происходит, и потом уже нормально готовиться к следующему сезону», — рассказал Елисеев, отметив, что у него сильно просел ударный объем сердца, а пульс утреннего обследования постоянно высокий.

По словам биатлониста, курировать подготовку будет его личный тренер, а также Артем Истомин и Сергей Башкиров из сборной России. «В любом случае я ждал «Рождественской гонки» как некой черты, после которой буду заниматься здоровьем», — подчеркнул Елисеев, добавив, что нелегким решением была приостановка сезона.

«Но это решение объективное, есть ребята сильнее, удачи им там. Я не смогу помочь, показать достойный результат – ну смысл?», — сказал Елисеев.

Напомним, до чемпионата России в марте 2022 года Матвей Елисеев соревноваться не будет.