В швейцарском Ленцерхайде сегодня, 29 декабря, состоится мужская гонка с раздельным стартом на 15 километров в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». Спортсмены побегут дистанцию классическим стилем.

Начало гонки назначено на 17:05 по московскому времени.

Сборную России в этой гонке представят 9 гонщиков. Под 28-м номером стартует Илья Семиков, под 29-м — Артем Мальцев, под 30-м — Андрей Мельниченко, под 31-м — Иван Якимушкин, под 32-м — Алексей Червоткин.

35-й стартовый номер достался Денису Спицову. Под 39-м побежит Александр Большунов, а еще черз несколько номеров — под 42-м стартует лидер зачета в «Туре» и лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Клэбо.

54-й номер достался Александру Терентьеву, 60-й — Глебу Ретивых.