Глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался об идее двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко устроить контрольные прокаты для Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой за место в команде на чемпионат Европы и Олимпиаду.

Слова Лайшева цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«А что Плющенко лезет, какое ему дело? Неравнодушие к фигурному катанию? Он свое откатал. И классно это делал», — сказал Лайшев, добавив, что вопросы по Щербаковой и Туктамышевой — это не его дело, и лучше бы он беспокоился за собственную ученицу.

«В фигурном катании есть свои правила, законы. Там решает Горшкови тренерский совет, который возглавляет Чайковская. Предложить что-то могу и я. А вот согласятся ли они, это совсем другое дело», — сказал Лайшев.