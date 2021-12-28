Главные новости дня из мира лыжных гонок, хоккея и других видов спорта — в традиционном дайджесте главных событий дня от NVsport:

Российская молодежка победила Швейцарию на чемпионате мира

Молодежная сборная России по хоккею одержала первую победу на групповом этапе МЧМ-2022 в Канаде. Спортсмены обыграли сверстников из Швейцарии. Встреча завершилась в пользу российской команды со счетом 4:2. В составе России заброшенными шайбами отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков.

Буртасова и Елисеев стали вторыми в Рождественской гонке. Выиграли Хаузер и Ляйтнер

Российские биатлонисты Евгения Буртасова (Павлова) и Матвей Елисеев заняли второе место в Рождественской гонке 2021 года в Рупольдинге, Германия. В финальной гонке победу одержали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер. Они выиграли у ближайших преследователей из России 56,8 секунды.

Клэбо выиграл стартовый спринт на «Тур де Ски», Большунов не прошел в полуфинал

Норвежский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо выиграл коньковый спринт на старте лыжной многодневки «Тур де Ски» в сезоне-2021/22. Второе место смог занять француз Ришар Жув, третье место у его соотечественника Люки Шанава. У девушек победу одержала американка Джессика Диггинс, в тройке Матильде Мюрвольд и Анамария Лампич.

Фигурист Соловьев выписан из больницы после избиения

Директор олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева Елена Болотова сообщила о том, что спортсмена выписали из больницы после избиения. «Я знаю, что эти дни он будет с врачом. Он очень сильно рвётся на лёд и боится всех подвести. Сейчас должно быть принято решение», — сказала Болотова.

Ласицкене и Сидорова стали лучшими спортсменами 2021 года по версии ВФЛА

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стали лучшими спортсменами 2021 года по версии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Информация об этом размещена на официальном сайте организации.

Брат Диего Марадоны умер в 52 года от остановки сердца

Брат великого аргентинца Диего Марадоны Уго Эрнан скончался в возрасте 52 лет. Причиной стала внезапная остановка сердца. Это же произошло с самим легендарным футболистом на год раньше.

Доминик Тим отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии-2022

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, экс-третья ракетка мира австриец Доминик Тим сообщил, что пропустит первый крупный старт сезона, Открытый чемпионат Австралии. Спортсмен назвал самочувствие нормальным и уточнил, что уже приступил к активным тренировкам. Несмотря на это, он намерен не выступать на Australian Open.