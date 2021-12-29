В Национальной хоккейной лиге прошёл первый за неделю матч регулярного чемпионата. «Тампа-Бэй» на своём льду в овертайме вырвала победу у «Монреаля» — 5:4.

Счёт открыли «Канадиенс» на 11-й минуте — отличился Лукас Вейдемо. «Лайтнинг» ответили дублем Брэйдена Пойнта — на 12-й и 15-й минутах.

Во втором периоде Рафаэль Харви-Пинар сравнял счёт на 23-й минуте, Росс Колтон на 29-й вывел «Тампу» вперёд.

В третьем периоде в счёте повёл уже «Монреаль» — голы забили Кэйл Клаг (47-я) и Дэвид Савар (54-я). Кори Перри за 20 секунд до сирены перевёл встречу в овертайм, а на 36-й секунде дополнительного времени Ондржей Палат принёс «Тампа-Бэй» победу.

В игре не принял участие ни один из российских хоккеистов «Тампы»: форвард Никита Кучеров по-прежнему травмирован, а вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв попали в ковид-протокол. В первом звене «Монреаля» на лёд вышел российский хоккеист обороны Александр Романов.

«Лайтнинг» и «Канадиенс» расположились на противоположных «полюсах» в таблице Восточной конференции. «Тампа» лидирует с 45 очками в 31 матче, «Монреаль» идёт последним с 18 очками в 32 играх.

Напомним, что сезон в НХЛ прерывался из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Команды не играли с 22 декабря.