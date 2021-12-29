Известный дизайнер по костюмам Наталья Большакова выразила возмущение судейством на чемпионате России по фигурному катанию. По её мнению, арбитры занизили оценки чемпионке мира и Европы Елизавете Туктамышевой.

«Я всегда была за объктивность и за спортивный принцип при отборе на крупнейшие спортивные соревнования, — написала Большакова на странице в Facebook. — Этот спортивный принцип был втоптан в грязь. Почему одним спортсменам можно десять раз ошибиться, и их вытянут за уши?

Лиза подняла зал. И в её арсенале два трикиселя (один в каскаде) в произвольной программе и один в короткой (весь сезон она его исполняла, единственный сбой произошёл в короткой на ЧР). Плюс блестящий сезон.

Но на Олимпиаду поедет вытянутая за уши выученная ординарность, очередная однодневка (сорри, поклонники) без «ультра-си», но с «правильным» тренером, у которой есть право на четыре ошибки?»

Туктамышева на чемпионате России заняла седьмое место, а среди фигуристок, проходящих по возрасту на Олимпиаду, стала четвёртой. Обошли 25-летнюю спортсменку только три призёрки чемпионата: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Все они занимаются в школе Этери Тутберидзе, которую, вероятно, и имела в виду Большакова.

Наталья Большакова долгие годы работает над костюмами для фигурного катания и синхронного плавания.