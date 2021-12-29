Национальная хоккейная лига объявила о переносе ещё десяти игр из-за пандемии коронавируса. Ранее в НХЛ была перенесена большая группа матчей, из-за чего сезон в лиге был прерван на неделю — с 22 по 28 декабря.

Переносу матчи подверглись из-за ограничений с посещаемостью в Канаде. Таким образом, в назначенные сроки не состоятся игры:

«Детройт» — «Айлендерс» (запланирован на 31 декабря)

«Оттава» — «Питтсбург» (31 декабря)

«Калгари» — «Виннипег» (31 декабря)

«Торонто» — «Каролина» (4 января)

«Монреаль» — «Вашингтон» (5 января)

«Монреаль» — «Торонто» (7 января)

«Монреаль» — «Баффало» (9 января)

«Виннипег» — «Сиэтл» (9 января)

«Монреаль» — «Коламбус» (11 января)

«Виннипег» — «Миннесота» (11 января)