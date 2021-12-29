Канада разгромила Австрию в матче группового турнира молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой — 11:2. Покер в составе канадской команды оформил 16-летний Коннор Бедард (16-я, 17-я, 27-я и 43-я минуты). Дубль сделал Мэйсон Мактавиш (45-я и 46-я), по шайбе забросили Кент Джонсон (6-я), Люка Кормье (7-я), Логан Станковен (9-я), Коул Перфетти (41-я) и Маврик Бурк (47-я). Австрия ответила голами Лукаша Нечесаны (40-я) и Матиаса Бома (53-я).

Канада с двумя победами в двух играх возглавила группу A, у Австрии два поражения на старте сезона.

Напомним, что ещё одна игра сегодня ночью не состоялась — США было засчитано поражение в матче со Швейцарией из-за вспышки коронавируса в составе команды.

Бедард стал самым молодым автором покера на молодёжном ЧМ. Он забросил 4 шайбы в возрасте 16 лет. До него покер делали только пять хоккеистов.