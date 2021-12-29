«Вегас» победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Дубль у «Голден Найтс» сделал Джонатан Маршесо (12-я и 42-я минуты), также шайбами отметились Райли Смит (10-я минута), Киган Колесар (11-я), Чендлер Стивенсон (22-я), Маттиас Янмарк (23-я). «Кингз» ответили точными бросками Адриана Кемпе (11-я), Тревора Мура (36-я) и Алекс Иафалло (46-я).

«Вегас» благодаря победе вышел в единоличные лидеры Западной конференции. На счету «Голден Найтс» 42 очка в 33 матчах. По 40 очков у «Миннесоты» и «Анахайма», но они при этом провели на три и одну игру меньше соответственно. «Лос-Анджелес» занимает 11-е место на «Западе» с 33 очками.

Напомним, что матчи в НХЛ не игрались с 22 декабря из-за пандемии коронавируса. Игры сегодняшней ночи стали первыми после недельного перерыва.