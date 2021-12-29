«Сан-Хосе» вырвал победу у «Аризоны» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 8:7.

Счёт в матче открыл российский форвард «Шаркс» Александр Барабанов. На его счету гол на 3-й минуте встречи. Кроме того, он стал автором двух результативных передач и набрал три очка в матче. Четыре очка на счету его партнёра по звену, капитана «Сан-Хосе» Логана Кутюра (2+2). У «Аризоны» Лоусон Крауз сделал дубль и отдал две голевые передачи (2+2), а Фил Кессел сделал ассистентский покер (0+4).

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов пропускал матч из-за травмы верхней части тела, а Илья Любушкин у «Койотс» попал в ковид-протокол.

Полностью список авторов голов выглядит следующим образом: Александр Барабанов (3), Ник Бонино (12), Радим Шимек (26), Джеффри Трюшон-Виль (26), Тимо Майер (35), Томас Гертл (42) Логан Кутюр (54) — Лоусон Крауз (6 и 48), Янис Мозер (18 и 40), Клэйтон Келлер (28), Шейн Гостисбехер (57), Эндрю Лэдд (59).

Победный буллит реализовал Логан Кутюр.