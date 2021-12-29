Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков оценил шансы нападающего Ивана Сергеева заиграть в петербургском клубе. Накануне стало известно, что форвард «Крыльев Советов» проходит медобследование в расположении «Зенита».

«Он только первый год играет, по большому счету, на высоком уровне. Вернее, не на высоком, а на уровне РПЛ, — цитирует vseprosport.ru Широкова. — «Зенит» грамотно делает в том плане, что Сергеев может адаптироваться, не сразу бросая его в пекло, оценить его уровень. Есть пока и Азмун, и Дзюба. И они могут периодически выходить на замену, в каких-то матчах в основном составе играть».

В сезоне-2021/22 26-летний Сергеев провел 20 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, на его счету 8 голов и 6 результативных передач.