Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории, которому покорилась отметка в 36 тысяч очков в НБА. Данной отметки 36-летний американец достиг в матче регулярного чемпионата против «Хьюстона» (132:123).
Кроме него, отметку в 36 тысяч очков смогли преодолеть только Карим Абдул-Джаббар (38 387) и Карл Мэлоун (36 928).
Из действующих баскетболистов НБА в десятку лидеров за всю историю также входит одноклубник Леброна Кармело Энтони (27 844).
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Карим Абдул-Джаббар — 38 387
2. Карл Мэлоун — 36 928
3. Леброн Джеймс — 36 000
4. Коби Брайант — 33 643
5. Майкл Джордан — 32 292
6. Дирк Новицки — 31 560
7. Уилт Чемберлейн — 31 419
8. Шакил О’Нил — 28 596
9. Кармело Энтони — 27 844
10. Мозес Мэлоун — 27 409
Леброн Джеймс — двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион НБА.
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