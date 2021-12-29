Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории, которому покорилась отметка в 36 тысяч очков в НБА. Данной отметки 36-летний американец достиг в матче регулярного чемпионата против «Хьюстона» (132:123).

Кроме него, отметку в 36 тысяч очков смогли преодолеть только Карим Абдул-Джаббар (38 387) и Карл Мэлоун (36 928).

Из действующих баскетболистов НБА в десятку лидеров за всю историю также входит одноклубник Леброна Кармело Энтони (27 844).

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Карим Абдул-Джаббар — 38 387

2. Карл Мэлоун — 36 928

3. Леброн Джеймс — 36 000

4. Коби Брайант — 33 643

5. Майкл Джордан — 32 292

6. Дирк Новицки — 31 560

7. Уилт Чемберлейн — 31 419

8. Шакил О’Нил — 28 596

9. Кармело Энтони — 27 844

10. Мозес Мэлоун — 27 409

Леброн Джеймс — двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион НБА.