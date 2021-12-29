Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко ответил на высказывание главы «Самбо-70» Рената Лайшева относительно идеи с контрольными прокатами Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой.

Слова Плющенко цитирует «Спорт-Экспресс». Тренер отметил, что он был рад в качестве начинающего тренера со своей спортсменкой Софьей Муравьевой, катавшейся и сделавшей три тройных акселя, обыграть действующую чемпионку мира в одну калитку без ультра-си.

«Я радуюсь, что не только мой штаб обыграл ее, но и Софья Самоделкина с тем же акселем три с половиной и тремя четверными, это штаб Сергея Давыдова. Анна проиграла и Лизе Туктамышевой с двумя трикселями», — отметил Плющенко, добавив, что даже Аделии Петросян с двумя четверными риттбергерами из штаба Тутберидзе Щербакова проиграла.

«Весь мир сбился со счета и не может понять, откуда там такие баллы», — сказал Плющенко, добавив, что если баллы теперь даются за титулы, то у Лизы Туктамышевой их не меньше, в том числе как и желания отправиться на Олимпиаду.

«Я-то радуюсь и смотрю на него (Лайшева) как на сказочника. Ну хоть тут-то промолчи! Четыре девочки вынесли чемпионку мира. Четыре! Камон, как говорится», — отметил тренер, добавив, что все все понимают, в том числе и сам Ренат Лайшев, которого Плющенко назвал главным специалистом-самбистом фигурного катания.