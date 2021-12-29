Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова показала восстановительный процесс после прокатов в шоу.

В своем «Инстаграме» фигуристка выложила фото с процедуры иглоукалывания: специальные приспособления спортсменке ставят на спину.

«Восстановительные процедуры», — написала Загитова в своем «Инстаграме» в разделе «сторис».

Напомним, Алина Загитова уже два года как приостановила спортивную карьеру, однако активно принимает участие в шоу. За последние три дня она выступила в трех разных проектах: на гала-шоу чемпионата России по фигурному катанию 2022 и шоу «Ледовые фантазии Тамары Москвиной» в Санкт-Петербурге, а также на шоу Magic on Ice в Москве. Все новогодние праздники Загитова будет играть главную роль в шоу «Аленький цветочек» Татьяны Навки в Санкт-Петербурге.