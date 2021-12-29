Петербургский СКА сегодня, 29 декабря, сыграет с владивостокским «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра пройдёт в Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена», начало встречи назначено на 12:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте СКА по ссылке здесь.

«Адмирал» проиграл последний матч нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 2:4. СКА также уступил в прошлой встрече, проиграв в Хабаровске местному «Амуру» со счётом 2:3. До этого у команды Валерия Брагина была серия из трех побед выиграл матчи у «Сибири» (3:4), СКА (3:2) и «Спартака» (4:2).

ХК СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 60 очков в 43 матчах.