Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о подписании американского защитника Тайсона Картера. Информация о заключении контракта появилась на официальном сайте команды.

Соглашение «Зенита» с Картером рассчитано на полтора года — до окончания сезона-2022/23. Сейчас игроку 23 года, его рост — 193 сантиметра.

Ранее Тайсон Картер выступал в греческом клубе «Лаврио», в составе которого проявил себя как один из лучших бомбардиров Лиги чемпионов ФИБА. В нынешнем сезоне Картер в среднем набирал 15,9 очка за игру, делал 2,8 передачи и 1,3 перехвата за игру в Лиге чемпионов и чемпионате Греции.

Приглашение Картера прокомментировал гендиректор «Зенита» Александр Церковный. «Его прогресс позволяет с уверенностью говорить, что он способен выйти в самое ближайшее время на новый уровень и стать игроком Евролиги», – сказал Церковный.