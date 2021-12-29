Кажется, «Зенит» этой зимой всё же покинет как минимум один из основных форвардов – Артём Дзюба или Сердар Азмун. Уже не секрет, что нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прибыл в Санкт-Петербург и проходит медицинское обследование для перехода в клуб. Дзюбу слухи отправляют к Леониду Слуцкому в «Рубин», на Азмуна давно облизывается «Лион».

И уже сейчас можно сказать, что переход Сергеева – это очень грамотный трансфер со стороны петербуржцев. Ведь клуб обзаводится потенциальным лидером.

Когда Сергеев в прошлом сезоне побил рекорд первых российских дивизионов, наколотив 39 голов за сезон. Уже тогда некоторые эксперты (в том числе NVsport) отправляли футболиста в сборную России.

Скептики отвечали: одно дело забивать в ФНЛ, другое – на высшем уровне. И в премьер-лиге Сергеев может легко потеряться.

Но нападающий в очередной раз посрамил скептиков. Конечно, до прошлогодней результативности ему далеко, но в РПЛ Сергеев стал выполнять несколько иную функцию. На этот раз «Крылья» не кладут яйца в одну корзину, а распределяют обязанности в атаке. Игра строится не на схеме «отдай мяч Сергееву», сейчас забивают и другие футболисты – Владислав Сарвели, Роман Ежов, Антон Зиньковский… Сам Сергеев также активно отдаёт пасы и отметился не только шестью голами, но и четырьмя передачами.

Самое главное, что это нападающий не ярко выраженной тактики, он способен адаптироваться за счёт своей всесторонней развитости.

У форварда нет какого-то одного козыря, который бы позволял ему набивать сумасшедшую статистику: он одинаково технично владеет обеими ногами, может замыкать верховые навесы.

При этом Сергеев не стоит без дела в ожидании передач, а сам активно перемещается в поисках мяча и нередко вступает в единоборства при высоком проценте выигранных.

Наконец форвард при не самом высоком для современного футбола росте (183 см) много забивает головой. Отставание в габаритах от защитников он компенсирует правильным выбором позиции.

Именно этот набор качеств позволяет ему быстро адаптироваться в любой команде. Если смотреть только в таблицу бомбардиров, то «Зениту» логичнее было бы приобрести лидера по голам – Гамида Агаларова из «Уфы». Но не стоит забывать, что Агаларов проводит только первый сезон на высшем уровне. И главное – он сейчас в «Уфе» — царь и бог, на которого молится и играет вся команда. В «Зените» такого, разумеется, не будет. Сергеев же своей карьерой доказал, что он может быть и единоличным лидером команды, и подносчиком снарядов. Он выплыл не из ниоткуда: предыдущие четыре сезона подряд форвард становился лучшим бомбардиром сезона в своих дивизионах. Дважды – в ПФЛ и дважды – в ФНЛ. При этом добивался он этого в трёх разных клубах: «Строгино», «Торпедо» и «Крылья Советов».

Кроме того, Сергееву 26 лет, сейчас он в расцвете сил, а значит сине-бело-голубые подпишут достаточно опытного, но ещё не стареющего футболиста.

Таким образом, в лице Сергеева «Зенит» получит игрока с паспортом, без языкового барьера, без проблем с адаптацией, а главное – всесторонне развитого. Сергеев своей манерой игры может заменить и Сердара Азмуна, и Артёма Дзюбу. При необходимости он может сыграть на острие в одиночестве, либо разделить место в атаке с напарником. Говорят, что инициатива приобрести Сергеева принадлежит лично Семаку, так что это не трансфер из разряда «менеджеры решили, а теперь тренеру думать, куда его девать». Семак явно рассчитывает на нападающего, так что теперь дело за «малым»: оправдать выданные авансы.