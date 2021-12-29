В швейцарском Ленцерхайде сегодня, 29 декабря, состоится женская гонка с раздельным стартом на 10 километров в рамках многодневки «Тур де Ски».

Спортсменки будут проходить дистанцию классическим стилем. Старт гонки назначен на 15:30 по московскому времени.

В гонке сборную России будут представлять 8 лыжниц. Под первым номером в гонку убежит Анастасия Рыгалина. Екатерина Смирнова получила 8-й стартовый номер, Татьяна Сорина — 21-й. Также Яна Кирпиченко будет стартовать под 25-м номером, а Юлия Ступак — под 28-м.

Лилия Васильева получила более поздний стартовый номер — 51-й, Наталья Непряева убежит на трассу 54-й, Христина Мацокина — 62-й.

По итогам первой гонки «Тур де Ски» — конькового спринта — победу одержала американка Джессика Диггинс.