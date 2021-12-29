Защитник «Монреаля» Александр Романов провёл рекордное для себя время в составе «Канадиенс». 21-летний хоккеист вышел в первом звене на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Тампа-Бэй» (4:5 ОТ).

Романов отыграл 26 минут 53 секунды, из них 1:11 в большинстве и 5:44 в меньшинстве. На его счету три силовых приёма, четыре блока и два броска в створ.

Романов перешёл в «Монреаль» из ЦСКА в начале прошлого сезона. В текущем сезоне 38-й номер драфта НХЛ-2018 провёл на льду 31 матч, набрав 6 (2+4) очков.