Чемпионат России в Петербурге уже отгремел, а комментарии продолжают греметь на всю страну. Состав на чемпионат Европы уже сформировали в Федерации фигурного катания, но с ним согласны не все — даже запустили петицию, чтобы в команду включили Елизавету Туктамышеву вместо Анны Щербаковой. А теперь зазвучало и предложение провести фигуристкам контрольные прокаты, чтобы выяснить, кто на самом деле в лучшей форме.

Идею с прокатами предложил Евгений Плющенко — человек, который как никто другой знает, как можно попасть на Олимпиаду благодаря дополнительным закрытым прокатам. Именно благодаря закрытым контрольным прокатам перед федерацией и экспертами Плющенко смог получить путёвку на Игры в Сочи и впоследствии стал золотым медалистом Олимпиады в командном турнире.

На что пеняет Плющенко? По словам тренера, на тренировках перед турниром Анна Щербакова выглядела очень плохо и «не сделала ни одного четверного». Не получился он и в прокате — в произвольной программе фигуристка «Хрустального» упала с четверного флипа.

Туктамышева тоже допускала ошибки, в первую очередь, на тройном акселе в короткой программе, но лишь из-за того, что перенервничала. «Я не падала с акселя много лет. Раскрылась в воздухе раньше времени, это нетипичная для меня ошибка», — сказала фигуристка после проката короткой. В произвольной программе Туктамышева же была практически безупречна — приземлила два трикселя (на одном из них заметили недокрут). Но ее техническая база хуже, чем у Щербаковой: в произвольной нет ни одного каскада 3-3, лутц-тулуп Лиза вновь заменила на секвенцию лутц-аксель, а также прыгала каскад аксель-ойлер-сальхов.

Катайся Лиза чисто — у них были бы примерно одинаковые баллы и, возможно, был бы шанс опередить Анну.

Почему такие контрольные прокаты ничего не изменят? Во-первых, проводить их некогда: до старта чемпионата Европы осталось две недели. Дополнительно нервировать девушек в преддверии важного международного старта — себе дороже, можно сделать только хуже. Тем более, что разница в баллах у девушек действительно велика, пусть компонентно Щербакову судили и лучше.

Контрольные прокаты стоило бы проводить в ситуации с третьей квотой у мужчин — Андрей Мозалев и Евгений Семененко показали на чемпионате России примерно одинаковый результат по баллам, по ошибкам, примерно ровно шли по сезону. В итоге федерация дала шанс Семененко, занявшему 4-е место, поехать на чемпионат Европы, и уже от его выступления будет зависеть, остаётся он в команде или нет. Мозалеву проявить себя шанса не дали, поэтому это выглядит не совсем честно.

Лиза проиграла чемпионат сама, из-за нервов, пускай это был ее 14-й в карьере чемпионат России. Это очень трудно принять, это больно, и сожаление насчёт этого факта выразили многие специалисты. «Радость и боль моего сердца», — так сказал фигуристке тренер Алексей Мишин, которому Туктамышева уже давно как внучка, а не просто ученица.

Но до Олимпийских игр ещё нужно доехать в целости и сохранности и не развалиться на чемпионате Европы. А Туктамышева наверняка отправится на сбор вместе с национальной командой в Красноярск, чтобы быть на подхвате в случае чего. Её олимпийский поезд уже отошел с перрона, но в него еще можно запрыгнуть, если что-то пойдет не так.