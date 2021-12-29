Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков ответил на предложение Евгения Плющенко провести контрольный прокат между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой за место на чемпионате Европы.

«Я не видел этого высказывания. Тем не менее, я не понимаю, когда он собирается это делать, — цитирует «Спорт-Экспресс» Горшкова.- До чемпионата Европы остается чуть больше 10 дней».

Анна Щербакова завоевала бронзовую медаль чемпионата России и попала в состав на чемпионат Европы вместе с победительницей турнира Камилой Валиевым и серебряным призёром Александрой Трусовой. Туктамышева попала в число запасных.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 пройдет в Таллинне (Эстония) с 10 по 16 января.

Напомним, что перед Олимпиадой-2014 федерация устроила закрытый контрольный прокат между Евгением Плющенко и Максимом Ковтуном и в результате отправила на Игры первого.