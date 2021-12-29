Российская биатлонистка Евгения Буртасова раскритиковала организаторов «Рождественской гонки»-2021. Выставочные соревнования состоялись накануне в Рупольдинге. Буртасова выступала в паре с Матвеем Елисеевым. Однако организаторы гонки преследования ошиблись, выпустив Буртасовую и украинку Юлию Джиму на 14 секунд раньше из-за сбоя хронографа.

«Я вообще не поняла! Понимаю, что вот-вот передача, я выхожу, а меня тормозят и говорят: «Нет!» Понимаю, что нужно подождать, но почему — не понимаю, — цитирует «Матч ТВ» Буртасову. — Знаю, что мы с Юлией ничего не нарушили. Хочу сказать, что организация в этом году была ужасная».

Буртасова отметила, что в этом году, в отличие от предыдущего, на коридорах для стартов в пасьюте висели только пустые дощечки, без имен участников, и потому они с Джимой не знали, когда стартовать.

В результате Буртасова и Елисеев завоевали в гонке серебро. Победу одержали австрийцы Феликс Ляйтнер и Лиза Тереза Хаузер.