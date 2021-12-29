Российский фигурист Никита Кацалапов рассказал подробности восстановления после травмы. Кацалапов и его партнёрша Виктория Синицина лидировали после ритм-танца на чемпионате России в танцах на льду, но снялись с произвольных прокатов из-за травмы партнёра.

«Я поехал к лучшим специалистам. И самая главная и позитивная новость — они знают и понимают, как мне помочь! — написал Кацалапов в Инстаграме. — Это шикарная новость. Мы уже начали лечение, «провёл» в больнице 3 дня. Плюс продолжаю заниматься ЛФК и делать многочисленные процедуры каждый день. В общем, как и обещал, делаем всё возможное и невозможное».

Кацалапов также подчеркнул, что ближайшие полгода он сможет выступать в полную силу, а летом будет принято решение о дальнейшем восстановление.

Кацалапов и Синицина вошли в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдёт в Таллинне с 10 по 16 января. По его итогам будет определён окончательный состав команды на Олимпиаду-2022.