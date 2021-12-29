«Спартак» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Александра Ломовицкого в «Рубин». 23-летний хавбек присоединится к казанскому клубу на зимних сборах.

Ломовицкий — воспитанник «Спартака». Он дебютировал за основную команду в 2018 году и с тех пор принял участие в 46 матчах. В текущем сезоне на счету хавбека 21 игра и 1 голевой пас.

В «Рубине» сообщили, что контракт хавбека рассчитан на 4,5 сезона.

«Спартак» после 23 туров занимает девятое место в таблице Российской премьер-лиги с 23 очками в 18 матчах. У «Рубина» 22 очка и десятое место.