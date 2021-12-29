Накануне, 28 декабря, скончался ветеран «Зенита» Станислав Завидонов, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Экс-футболисту было 87 лет.

Завидонов начал футбольную карьеру в ленинградском клубе «Трудовые резервы» в 1954 году. В начале 1957-го он перешёл в «Зенит», где выступал до конца карьеры в 1966-м.

Всего за сине-бело-голубых Завидонов провёл 254 матча и забил 32 мяча в чемпионате СССР. Также на его счету 3 матча за олимпийскую сборную СССР в 1959 году.

В 1962 году был признан лучшим центральным полузащитником чемпионата страны.

С 1973 по 1975 год Завидонов входил в тренерский штаб «Зенита», в 1988-1989 поработал главным тренером, после чего два года трудился на посту вице-президента клуба.