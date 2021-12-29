Российский форвард Матвей Мичков опустился на восьмое место в гонке бомбардиров молодёжного чемпионата мира по хоккею. 17-летний форвард отметился тремя заброшенными шайбами в играх со Швецией (3:6) и Швейцарией (4:2).

В лидеры вышел форвард сборной Канады Коул Перфетти, на счету которого 6 (1+5) очков. Его партнёр по команде Коннор Бедард набрал 5 (4+1) очков. Третье и четвёртое место также делят канадцы Мэйсон Мактавиш и Оуэн Пауэр — по 5 (3+2) очков.

Сегодня ночью Канада разгромила Австрию 11:2, 16-летний Бедард стал автором четырёх заброшенных шайб.

Выше Мичкова в списке бомбардиров также располагаются два финна — Брэд Ламберт — 5 (1+4) очков — и Вилле Койвунен — 4 (3+1) очка.