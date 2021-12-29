Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на идею проведения контрольных прокатов между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой за место в сборной России на международных турнирах.

Слова Бестемьяновой цитирует «Чемпионат». Идею о проведении прокатов высказал Евгения Плющенко.

По словам эксперта, каждый из спортсменов и специалистов в фигурном катании имеет право на мнение, а Евгений Плющенко — это очень уважаемый человек. «Мне странно, что реакция на его слова звучит у всех в таком ироничном стиле. Это просто неприлично в отношении людей, которые так много сделали для нашего фигурного катания», — сказала Бестемьянова.

По мнению фигуристки, устраивать прокаты перед чемпионатом Европы — это издевательство, поскольку только что девушки откатали чемпионат России и через неделю после Нового года уже будет чемпионат Европы. «Если Аня Щербакова, даже заняв третье место на чемпионате Европы, выступит так, как на чемпионате России, то надо что-то делать и менять ее», – сказала Бестемьянова.