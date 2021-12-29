Петербургский хоккейный клуб СКА уступает владивостокскому «Адмиралу» после первого периода в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена», на данный момент счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

На 18-й минуте встречи «Адмиралу» удалось открыть счёт: при игре в равных составах отличился Динар Хамидуллин с передач Павла Макаренко и Джоша Кестнера. СКА не удалось отличиться в этой двадцатиминутке, хотя команда имела одну возможность поиграть в большинстве: в середине периода на две минуты на скамейку штрафников ушел Войтех Мозик.

Команды проведут на льду еще минимум два периода, прямую трансляцию можно найти здесь.

Последний матч в регулярном чемпионате СКА проиграл, уступив «Амуру» в Хабаровске.