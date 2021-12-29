Российский теннисист Андрей Рублёв официально исключён из числа участников ATP Cup, сообщает пресс-служба турнира. Пятая ракетка мира сдал положительный тест на коронавирус после победы на выставочном турнире в Абу-Даби.

Помимо Рублёва, с турнира снялись и третья ракетка России Аслан Карацев и Евгений Донской. Последний должен был стать капитаном сборной России. Вместо него на эту должность назначен личный тренер Медведева француз Жиль Сервар.

На данный момент в составе сборной России остались только три теннисиста: Даниил Медведев (вторая ракетка мира), Роман Сафиуллин (167-й номер рейтинга) и Евгений Карловский (269-й).

ATP Cup пройдёт в третий раз в истории. Россия сыграет в группе с Австрией, Австралией и Италией.