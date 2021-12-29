В швейцарском Ленцерхайде сегодня, 29 декабря, состоится вторая гонка в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — мужская гонка с раздельным стартом на 15 километров.

Начало гонки назначено на 17:05 по московскому времени. Спортсмены будут бежать дистанцию классическим стилем.

Прямую трансляцию выступлений в гонке можно будет посмотреть здесь:

Россию в этой гонке представят 9 лыжников. Под 28-м номером стартует Илья Семиков, под 29-м — Артем Мальцев, под 30-м — Андрей Мельниченко, под 31-м — Иван Якимушкин, под 32-м — Алексей Червоткин.

Под 35-м номером побежит Денис Спицов, под 39-м — Александр Большунов. 42-й стартовый номер достался лидеру общего зачета Кубка мира Йоханнесу Клэбо. 54-й номер достался Александру Терентьеву, 60-й — Глебу Ретивых.