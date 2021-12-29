Бывший капитан «Челси» Джон Терри вернулся в клуб. Как сообщил сам 41-летний экс-защитник, он будет работать консультантом в академии лондонцев.

«Рад сообщить, что я возвращаюсь домой. Я получил должность консультанта в академии «Челси», — написал Терри в Твиттере.

Терри — воспитанник «Челси». Он провёл в клубе почти всю профессиональную карьеру — с 1998 по 2017 год. Всего на его счету 717 матчей за лондонцев во всех турнирах. По этому показателю Терри занимает третье место в истории после Рона Харриса (795) и Питера Бонетти (729).

Терри выиграл с «Челси» пять чемпионатов, пять Кубокв и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Дважды — в 2001 и 2006 году — он был признан лучшим игроком клуба.

В 2017 году Терри перешёл в «Астон Виллу», где отыграл последний сезон в карьере, после чего с 2018 по 2021 год входил в тренерский штаб клуба, ассистируя Дину Смиту.