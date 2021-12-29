Сегодня, 30 декабря, баскетбольный «Зенит» проведёт заключительный матч в 2021 году. В регулярном чемпионате Евролиги сине-бело-голубые встретятся на выезде с «Црвеной Звездой». Игра пройдёт в Белграде и стартует в 21:00 по московскому времени.

«Зенит» после 17 матчей занимает четвёртое место в таблице Евролиги. На его счету 11 побед и 6 поражений. «Црвена Звезда» идёт 12-й с 7 победами и 10 поражениями.

В этом сезоне «Зенит» и «Црвена Звезда» уже играли между собой. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась поражением хозяев со счетом 58:69.