Петербургский СКА вырвался вперёд во втором периоде матча с владивостокским «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке, счёт после второго периода 2:1 в пользу СКА.

На 26-й минуте шайбу забросил Даниил Пыленков с передач Михаила Воробьева и Мэта Робинсона. На 34-й минуте уже отличился Андрей Кузьменко, выведя СКА вперёд. Обе шайбы были заброшены при игре в равных составах.

В концовке периода СКА остался в меньшинстве из-за удаления Мэта Робинсона, но успел сохранить ворота на замке до сирены.

В первом периоде «Адмирал» вышел вперёд благодаря шайбе Динар Хамидуллин.

Команды проведут на льду еще минимум один период, прямую трансляцию матча можно найти здесь.