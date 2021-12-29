Сборная России по теннису рассматривает вариант снятия с ATP Cup. Об этом сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Сперва из-за заражения коронавирусом с турнира снялся Андрей Рублёв. Пятая ракетка мира сдал положительный тест на коронавирус после победы на выставочном турнире в Абу-Даби.

Помимо Рублёва, с турнира снялись и третья ракетка России Аслан Карацев и Евгений Донской. Последний должен был стать капитаном сборной России. Вместо него на эту должность назначен личный тренер Медведева француз Жиль Сервар.

«На данный момент участие нашей сборной в турнире под вопросом, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Тарпищева. — По регламенту в каждой команде должно присутствовать минимум два игрока, находящиеся в топ-250 мирового рейтинга».

На данный момент в составе сборной России остались только три теннисиста: Даниил Медведев (вторая ракетка мира), Роман Сафиуллин (167-й номер рейтинга) и Евгений Карловский (269-й). По словам Тарпищева, Карен Хачанов (29-я ракетка мира) на момент проведения ATP Cup будет принимать участие в турнире в Мельбурне.

ATP Cup пройдёт в третий раз в истории. Россия сыграет в группе с Австрией, Австралией и Италией. Турнир пройдёт в Австралии с 1 по 9 января.