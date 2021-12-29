Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о своей новой программе для показательных выступлений под песню Манижи «Я».

«Я не всегда уверена в себе. Иногда мне страшно. Иногда — я злюсь. Но если прислушиваться к самому себе, то истинное Я обязательно подаст знак», — сказала Загитова.

По словам Загитовой, это было не просто выступление, в нем чувствовалось то, что раньше могло даже напугать фигуристку. Также спортсменка отметила, что старается проживать каждое выступление и делиться со зрителем настроением.⠀

«Одна я бы не справилась. Спасибо Даниилу Глейхенгаузу и Этери Тутберидзе за эту неповторимую программу!», — отметила Загитова.