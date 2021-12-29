В лесной местности штата Миссури в США были обнаружены останки пропавшего бойца смешанных единоборств Дэвида Кенига.

Информацию об этом сообщает издание Springfield News-Leader. Кениг без вести пропал ещё зимой 2020 года, в живых его видели последний раз 8 февраля. Обнаружить человеческие останки сумел мужчина, который гулял по лесу, после судебно-медицинской экспертизы стало известно, что останки принадлежат Кенигу.

Сообщается, что не обнаружено никаких признаков насильственных действий, информации о причине смерти пока нет.

Кампания по поиску Кенига охватила множество людей в последние два года, бойца искали при помощи частных детективов, а по местности расставляли рекламные щиты с его фотографией.