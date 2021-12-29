В суд подано заявление о признании футбольного клуба ЦСКА банкротом. Об этом стало известно благодаря официальному сайту картотеки арбитражных дел.

Признать ПФК ЦСКА банкротом требует ООО «Бета», выступающее кредитором.

ЦСКА заключил контракт с компанией «Ф-Групп» на строительство домашнего стадиона и офисно-гостиничного комплекса в 2013 году. Из-за нарушения сроков строительства армейцы насчитали генподрядчику неустойку, которая не была уплачена. ЦСКА взыскал с клуба неустойку, не выплатив за работы 548,4 миллиона рублей.

«Ф-Групп» подал на ЦСКА в суд. Арбитраж 26 февраля этого года отклонил иск, но апелляция отменила данное решение. ООО «Бета» выступает правопреемником «Ф-Групп». С ЦСКА арбитраж взыскал долг в размере 348,4 млн.