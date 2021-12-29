Стартовала женская классическая «разделка» на «Тур де Ски» в Швейцарии. Непряева бежит 54-й

В швейцарском Ленцерхайде стартовала женская гонка с раздельным стартом на 10 километров в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». Спортсменки побегут дистанцию классическим стилем.

Прямую трансляцию выступлений девушек можно посмотреть здесь.

Первой в гонке стартовала российская лыжница Анастасия Рыгалина. Екатерина Смирнова получила 8-й стартовый номер, Татьяна Сорина — 21-й. Также Яна Кирпиченко будет стартовать под 25-м номером, а Юлия Ступак — под 28-м.

Чуть более поздние стартовые номера получили Лилия Васильева (51-я), Наталья Непряева (54-й) и Христина Мацокина (62-й).