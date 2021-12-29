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  • 17:02,  29 декабря 2021
Лыжные гонки
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Стартовала женская классическая «разделка» на «Тур де Ски» в Швейцарии. Непряева бежит 54-й

Стартовала женская классическая &#171;разделка&#187; на &#171;Тур де Ски&#187; в Швейцарии. Непряева бежит 54-й
Наталья Непряева. Фото: Ирина Красько/Nevasport

В швейцарском Ленцерхайде стартовала женская гонка с раздельным стартом на 10 километров в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». Спортсменки побегут дистанцию классическим стилем.

Прямую трансляцию выступлений девушек можно посмотреть здесь.

Первой в гонке стартовала российская лыжница Анастасия Рыгалина. Екатерина Смирнова получила 8-й стартовый номер, Татьяна Сорина — 21-й. Также Яна Кирпиченко будет стартовать под 25-м номером, а Юлия Ступак — под 28-м.

Чуть более поздние стартовые номера получили Лилия Васильева (51-я), Наталья Непряева (54-й) и Христина Мацокина (62-й).

По итогам первой гонки «Тур де Ски» — конькового спринта — победу одержала американка Джессика Диггинс, действующая чемпионка «Тура».

Тур де Ски-2021/22. NVsport

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