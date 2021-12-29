Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о вероятном переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в петербургский клуб. 26-летний форвард прошёл медобследование в Санкт-Петербурге и должен в ближайшее время подписать контракт на три года.

Боярский утверждает, что сам бы он на этот трансфер на месте «Зенита» не согласился.

«Я не согласен с мнением, что Сергеев пришёл на смену Дзюбе. Артём себя ещё проявит и неоднократно. И в сборной в том числе», — приводит слова артиста «Петербургский дневник» со ссылкой на sport24.

В сезоне-2021/22 26-летний Сергеев провел 20 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, на его счету 8 голов и 6 результативных передач. Осенью он получил первый в карьере выхов в сборную России. В прошлом сезоне форвард забил 39 голов в ФНЛ, установив рекорд первых дивизионов России.