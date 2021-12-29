Дмитрий Маслов, руководитель компании «Бета», рассказал об иске в отношении ЦСКА. Сегодня стало известно, что «Бета» требует признать ПФК ЦСКА банкротом из-за невыплаты положенных средств «Ф-Групп» за строительство стадиона. «Бета» стала правопреемницей «Ф-Групп».

«ПФК ЦСКА не хочет добровольно рассчитываться. Мы проводили с ним ряд переговоров. Ребята хотят судиться дальше, хотя мы предлагали рассрочку, дисконт, чтобы это было и им комфортно, и нам. Но переговоры ничем не увенчались», — цитирует Metaratings Маслова.

Маслов уточнил, что не в курсе подробностей услуг, которые оказала фирма клубу, поскольку не является застройщиком.

«Я купил этот долг, получил судебное постановление апелляции. Изначально иск был на 548 миллионов. На 200 миллионов им суд снизил стоимость услуг после выявленных недочётов, — пояснил Маслов. — У меня на руках исполнительный лист на 348 миллионов».

По словам Маслова, компания собирается судиться до конца.

ЦСКА заключил контракт с компанией «Ф-Групп» на строительство домашнего стадиона и офисно-гостиничного комплекса в 2013 году. Из-за нарушения сроков строительства армейцы насчитали генподрядчику неустойку, которая не была уплачена. ЦСКА взыскал с клуба неустойку, не выплатив за работы 548,4 миллиона рублей.

«Ф-Групп» подал на ЦСКА в суд. Арбитраж 26 февраля этого года отклонил иск, но апелляция отменила данное решение. ООО «Бета» выступает правопреемником «Ф-Групп». С ЦСКА арбитраж взыскал долг в размере 348,4 млн.