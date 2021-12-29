Петербургский СКА одержал волевую победу над владивостокским «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра прошла во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу СКА.

Первый период матча остался за «Адмиралом»: команда вышла вперёд благодаря шайбе Динара Хамидуллина. Во втором периоде СКА удалось отыграться: Даниил Пыленков и Андрей Кузьменко забросили по шайбе при игре в равных составах.

В третьем периоде СКА увеличил преимущество: Евгений Тимкин на 54 минуте встречи отличился с передачи Эмиля Галимова.

«Адмирал» потерпел второе поражение подряд в регулярном чемпионате после встречи с «Нефтехимиком», СКА же реабилитировался после поражения в Хабаровске от «Амура».