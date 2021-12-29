Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич может в ближайшее время возглавить ЦСКА. Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт с 42-летним сербом может быть подписан уже в январе. Все условия контракта согласованы.

Николич с мая 2020 по октябрь 2021 года возглавлял «Локомотив», с которым стал бронзовым призёром чемпионата России-2020/21 и в том же сезоне выиграл Кубок страны. Также на его счету серебро чемпионата-2019/20, но большую часть матчей «Локо» провёл под руководством предшественника Николича Юрия Сёмина.

На данный момент ЦСКА возглавляет Алексей Березуцкий. Для него это первый опыт самостоятельной работы. Если он будет отправлен в отставку, то у ЦСКА будет четвёртый главный тренер в течение года. До марта 2021-го армейцев возглавлял Виктор Гончаренко, заканчивали сезон армейцы под руководством Ивицы Олича, а летом команду принял Березуцкий. Под его руководством команда набрала 30 очков в 18 матчах РПЛ и ушла на зимний перерыв на четвёртом месте в таблице.