Адвокат Александр Первушин, представляющий интересы ПФК ЦСКА, прокомментировал ситуацию с иском о банкротстве клуба. Ранее стало известно, что ООО «Бета» требует признать ПФК ЦСКА банкротом из-за невыплаты положенных средств «Ф-Групп» за строительство стадиона. «Бета» стала правопреемницей «Ф-Групп».

«На самом деле у компании «Бета» нет оснований для обращения в суд с подобным заявлением. Мы рассказали суду свою позицию и ожидаем, что в принятии заявления будет отказано, — цитирует Metaratings Первушина. — Подобное поведение оппонентов выглядит как злоупотребление процессуальными правами и попытка давления на нас. Решение апелляционного суда приостановлено. И другой стороне об этом известно».

ЦСКА заключил контракт с компанией «Ф-Групп» на строительство домашнего стадиона и офисно-гостиничного комплекса в 2013 году. Из-за нарушения сроков строительства армейцы насчитали генподрядчику неустойку, которая не была уплачена. ЦСКА взыскал с клуба неустойку, не выплатив за работы 548,4 миллиона рублей.

«Ф-Групп» подал на ЦСКА в суд. Арбитраж 26 февраля этого года отклонил иск, но апелляция отменила данное решение. ООО «Бета» выступает правопреемником «Ф-Групп». С ЦСКА арбитраж взыскал долг в размере 348,4 млн.